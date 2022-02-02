الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في إطار تكليفات الرئيس السيسي..

شكرى يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الاجتماع

اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع رئيس الأمانة الفنية للجنة، والقيادات المعنية بالوزارة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وجاء ذلك على ضوء التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون تمييز.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري طالب بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ للاستراتيجية الوطنية في محاورها الأربعة، وبالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

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وزير الخارجية سامح شكري حقوق الانسان الاستراتيجية الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا

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