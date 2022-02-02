شكرى يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في إطار تكليفات الرئيس السيسي..

اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع رئيس الأمانة الفنية للجنة، والقيادات المعنية بالوزارة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وجاء ذلك على ضوء التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون تمييز.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري طالب بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ للاستراتيجية الوطنية في محاورها الأربعة، وبالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

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