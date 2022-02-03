الإياتا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى لمنسقى المطارات

قال ويلي والش، مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي، إن IATA رحب بالإرشادات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمنسقي المطارات EUACA، قائلا إنه يجب أن يوفر ذلك تطبيقًا أكثر تنسيقًا لأحكام عدم استخدام الخانات الزمنية المبررة (JNUS).

وأكد الاياتا أن هناك عنصرين من عناصر التوجيه مفيدان بشكل خاص:

1) المحاذاة: والتي تهدف المبادئ التوجيهية إلى مزيد من الاتساق في تطبيق JNUS من خلال تشجيع المنسقين على طرفي الطرق المعنية للوصول إلى موقف متوافق ومع إجراءات متوافقة.

2) الشفافية: تدرك EUACA قيمة توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لشركات الطيران حول التعامل مع طلبات JNUS والحاجة إلىاليقين في النهج ، وبالتالي دعم عملية التخطيط.

وأكد ولش إن EUACA ، تقدمت بدعم من المفوضية الأوروبية، لإرشادات محدثة لإدارة إعفاءات JNUS في بيئة السوق والتشغيل التي لاتزال غير متوقعة. نتطلع إلى التوجيه الذي يستخدمه المنسقون ونظل نأمل أن يتم تطبيق المرونة اللازمة لضمان عدم معاقبة شبكات الخطوط الجوية لظروف خارجة عن إرادتهم. مع تطبيق التوجيهات بما يتماشى مع الروح التي دافعت عنها الصناعة ، ستكون خطوة أقرب إلى الحفاظ على الاتصال الجوي الأوروبي المهم وتسوية ساحة اللعب مع السلطات القضائية التي أدركت الحاجة إلى المرونة الكاملة".