حجز المتهمة بسرقة «حلق ذهبى» من أذن طفلة بالمرج

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حجز سيدة متهمة بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة بمنطقة المرج، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة استدرجت الطفلة أثناء توجهها لشراء حلوى من أحد المحلات في الشارع، وقامت باستدراجها داخل مدخل أحد العقارات، وقامت بخلع الحلق من أذنيها وفرت هاربة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة متسولة وتقيم بالشارع المجاور لهم، وقامت بمراقبة الطفلة بهدف استدراجها وسرقة حلقها الذهبي.

البداية، ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تفيد بقيام سيدة باستدراج طفلتها وسرقة حلقها، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبسؤالها أقرت بارتكاب جريمة السرقة نظرا لمرورها بأزمة مالية، وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.