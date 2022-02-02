الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء 2813 عملية جراحية بمستشفى بنها للتأمين الصحي خلال 3 شهور

الدكتور عمرو مصطفى
الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها

أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير عام مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية أنه تم إجراء ٢٨١٣ عملية جراحية خلال الثلاث أشهر الماضية في تخصصات الجراحة العامة والعظام والعمليات الصغرى والقسطرة المخية وجراحة الأورام والقلب المفتوح وقسطرة القلب والنساء والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والمسالك والوجه والفكين والأنف والأذن والحنجرة 


وقال مدير مستشفى التأمين الصحي بينها في تصريحات صحفية إن عدد عمليات قوائم الانتظار بلغت ٧٥٩ عملية جراحية تم إجرائها منها ٥١٢ عملية قسطرة قلب و١٠٢ عملية رمد و٨٨ مخ واعصاب و٢٥ عملية عظام و٨ عمليات قلب مفتوح و٢٢ عملية جراحة أورام و٢ قسطرة مخية .


وأشار إلى أنه تم التعاقد مع أطباء استشاريين جدد لأقسام التخدير والرمد والأنف والأذن والحنجرة وافتتاح قسم القسطرة المخية والأشعة التداخلية وإجراء ٧ حالات وخروجهم من المستشفى بعد تمام الشفاء وانتظام العمل داخل قسم القلب المفتوح مع زيادة عدد عمليات القلب المفتوح .


وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها أنه تم عقد ورش عمل ومؤتمرات عن سكر الأطفال وجراحة الاطفال بالتنسيق مع قسم التدريب وقسم جراحة الأطفال وذلك للارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمستشفى لتقديم أفضل خدمة مضيفا أنه تم الانتهاء من جميع السياسات المتعلقة بالجودة ومكافحة العدوى طبقا لتعليمات الهيئة وإعادة تشكيل فريق الجودة والمراجعة الداخلية والبدء في تطبيق معايير ال JICA في باقي أقسام المستشفى وعقد دورات تدريبية لجميع اقسام المستشفي .


ولفت إلى أنه تم اعداد بيان بخطة الإخلاء المحكمة بالمستشفي وتدريب داخلى للعاملين داخل الأقسام على أعمال الحماية المدنية والحريق بالتنسيق مع فريق السلامة والصحة المهنية، وانشاء وحدة فرم وتعقيم النفايات الطبية داخل المستشفى خاصة للتخلص من نفايات المستشفى.

محافظة القليوبية مدير مستشفى التأمين الصحي عمرو مصطفى السلامة والصحة المهنية عملية جراحية جراحة الأطفال النفايات الطبية مستشفى التأمين الصحي قوائم الانتظار

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