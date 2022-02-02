رابطة الشعراء بالبيت المحمدى تهنئ الفائزين بمسابقة الإمام الرائد للشعر الصوفى

قالت مؤسسة البيت المحمدى، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، إن رابطة الشعراء المحمديين بمؤسسة البيت المحمدي، تتقدم بخالص التهنئة إلى الفائزين بمسابقة الإمام الرائد للشعر الصوفي، والتى تم عقدها بالتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الإمام الرائد محمد زكى الدين إبراهيم رضى الله عنه وارضاه .

وأوضحت المؤسسة أن الفائزين بمسابقة الإمام الرائد الشعرية جميعهم ينتمون لجامعة الازهر والكليات العلمية والشرعية، إضافة إلى أنهم يشاركون فى المجالس العلمية التى تنظمها مؤسسة البيت المحمدى، وهم كالتالى:

المركز الأول

أحمد عبدالقادر فايد فرج، الجنسية: مصري، عنوان القصيدة: فيما يرى المسافرُ.

المركز الثاني:

بديع الزمان سعيد أحمد السلطان، الجنسية: يمني، عنوان القصيدة: دموع المآذن.

المركز الثالث :

أحمد جمال مدني محمد، الجنسية: مصري، عنوان القصيدة: نهلة من فيض يديه.

المركز الرابع:

أحمد عمر مسعود بوفحته، الجنسية: جزائري، عنوان القصيدة: سر الضوء.

المركز الخامس:

عبدالحميد حسن عبدالله محمد، الجنسية: السودان، عنوان القصيدة: مرافىء النور.

وقالت المؤسسة أنه سيتم تسليم الجوائز يوم الأربعاء القادم في الجلسة العلمية التى ستنظمها مؤسسة البيت المحمدى، بالتزامن مع ذكرى الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم، وكذلك عقد ملتقى الصحبة والطريق في التصوف.

يذكر أن مؤتمر " الصحبة والطريقة فى التصوف"، يقام برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي احتفالًا بالذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال الإمام محمد زكي إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، وقد شهدت الجلسات الماضية حضورًا مميزًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الحضور المباشر في المؤتمر من علماء الأزهر وأساتذة مجمع اللغة العربية وأساتذة جامعات فرنسا والمغرب والأردن والصين.