إنفوجراف: الصادرات المصرية تحقق مستويات تاريخية وجهود حكومية لدعم التصدير

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافيك التي تطرح تطورات أبرز مؤشرات الصادرات المصرية، تزامنًا مع ما استعرضه رئيس الحكومة خلال اجتماعه اليوم.

يأتي ذلك في ضوء استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتطور الصادرات المصرية خلال الأعوام الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء إن الصادرات المصرية استطاعت خلال 2021 أن تصل إلى أعلى عائد في تاريخها مسجلة 45.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 90% منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولقد كان حجم الزيادة مدفوعًا بالارتفاع في حجم الصادرات غير البترولية التي وصلت لـ32.34 مليار دولار مسجلة نموًّا وصل إلى 30%، مقارنة بـ 2020 والصادرات البترولية التي وصلت إلى 12.9 مليار دولار مسجلة معدل نمو بلغ 90% مقارنة بعام 2020.

والنمو الملحوظ في حجم الصادرات المصرية كان بفضل عدة عوامل أبرزها: ارتفاع معدلات الطلب العالمي على السلع مع تعافي الاقتصادات من تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وجهود الدولة لرفع كفاءة الصادرات المصرية لتنافس في الأسواق الدولية من خلال عديد من المبادرات مثل مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، ويأتي الارتفاع في الصادرات المصرية في ظل الجهود المبذولة من الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصادرات باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، مع العمل على تقليص العجز في الميزان التجاري ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

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