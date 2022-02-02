الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 1035 حالة تعدِ على النيل في سوهاج

إزالة حالة تعدِ على
إزالة حالة تعدِ على النيل

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 1035 حالة تعدِ على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 117 ألف و949 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات، بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 620 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34562.25 متر مربع، وعدد 102 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12705 متر مربع، وعدد 313 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 70682 متر مربع .

أما بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والميادين في إطار خطة المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري اللائق، تابعت الوحدة المحلية لحي الكوثر أعمال الرصف الجارية بنطاق الحي بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و600 ألف جنيه .

ومن جانبه أوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر أن أعمال الرصف بنطاق الحي تشمل  " شارع مدارس المناهل، والشارع الموازي  له، وبداية شارع عثمان بن عفان  حتى نهاية  المرحلة السادسة للإسكان، وكذلك شارع المخيم السياحي بداية من قسم الشرطة حتى كوبري السلاموني، وشارع المدارس حتى  نادي  الزراعيين، بالإضافة إلى شارع الثورة حتي نادي الرحلات، بإجمالي أطوال 9 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 8.6 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للحي، وجاري أعمال المتابعة بصفة مستمرة للانتهاء من كافة الأعمال .

محافظ حملات كوبر بداية على محافظة سياح مستوى هلال جمال مدير الاستثمار إزالة النيل الشعب

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وائل لطفي

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