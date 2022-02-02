العراق يطالب بالدبلوماسية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية

أصدرت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا، تطالب فيه التمسك بالدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت وزارة الخارجية العراقية، على ضرورة التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

فيما أشارت إلى أهميّة مواصلة عقد الاجتماعات الخاصة بالمشاورات السياسيّة المُزمع انعقادها خلال الربع الأول من عام 2022 بين العراق وأوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيانها، إن “رئيس دائرة أوروبا وكالةً الوزير المفوض طارق عادل الشاهر، التقى مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد الكساندر بورافجينكوف، وفق لقناة السومرية نيوز.

وأكد الشاهر، وفق بيان الخارجية، على “موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة والنأي عن الخلافات والنزاعات سواء بين أوكرانيا وروسيا أو بين الدول الأخرى، من خلال التزام العراق موقفاً محايداً من النزاع بين الدول”.

وشدد على “تفعيل اجتماعات اللجنة العراقيَّة – الأوكرانيَّة المُشترَكة في دورتها الخامسة خلال النصف الأول من العام الحالي، وضرورة تشجيع الزيارات الثنائيَّة للمسؤولين في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات”.

واستعرض بورافجينكوف، وفق البيان، “تطورات الأوضاع الداخلية في بلادهِ ، مُشيراً إلى جُهُود الحكومةِ الأوكرانيّة للتحرك على المجتمع الدوليّ بشأن التوترات الشديدة مع روسيا واحتمالات الحرب معها”، مُؤكّداً على “أهميّة استخدام كافة الوسائل الدبلوماسيّة لخفض التصعيد وسحب القوات الروسية من حدود أوكرانيا ومنع روسيا الإتحادية من أي اعتداء محتمل ضد أوكرانيا”.

وبناء على طلب أمريكي، عقد مجلس الأمن الدولي الإثنين جلسة حول الأزمة الأوكرانية، وسط دعوات أمريكية وبريطانية لفرض عقوبات على روسيا التي تحشد 100 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا مما يعزز المخاوف من غزو روسي محتمل لجارتها. ودخلت الدبلوماسية الروسية ونظيرتها الأمريكية في مواجهة مباشرة بالمجلس، واعتبرت موسكو الجلسة "استفزازية" في غياب "وجود دليل" بشأن الاتهامات ضدها، فيما ردت السفيرة الأمريكية بأن: "الاستفزاز من روسيا وليس منا أو من أعضاء هذا المجلس".