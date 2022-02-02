فرنسا تبدأ رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا

تبدأ الحكومة الفرنسية اعتبارا من اليوم الأربعاء، في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بهدف تخفيف الحياة اليومية للفرنسيين.

وحسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، فإن هذا القرار يأتي بعد قرار إنجلترا والدانمارك بتخفيف قيود كورونا وأيضا بعد جدول زمني من مرحتين تم الإعلان عنهما في نهاية شهر يناير الماضي.

وأضافت القناة أن القرارت تشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتخلي عن التدابير المفروضة في الأماكن المفتوحة للجمهور ولا سيما في الملاعب والمؤسسات الثقافية، كما لم يعد العمل عن بُعد مفروضا ولكن يوصى به فقط.

ومن المقرر إعادة فتح النوادي الليلية التي أغلقت أبوابها منذ 10 ديسمبر الماضي في 16 فبراير الجاري وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية الدائمة التي يستطيع الحضور فيها أن يقف، ولم تجعل الحكومة الفرنسية رفع هذه القيود مشروطا بتطور الوضع الصحي للوباء في البلاد.

وكانت فرنسا قد سجلت أكثر من 416 ألف إصابة فى أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا و357 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن فرنسا سجلت منذ ظهور الوباء 19 مليونا و100 ألف إصابة و129 ألف وفاة.