الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل يروج عملات مزيفة في منطقة التبين

عملات مزيفة
عملات مزيفة

تمكن ضباط مباحث الطرق بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بحوزته مبلغ مالي مقلد بقصد ترويجه على المواطنين بمنطقة التبين.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته مبلغ مالى فئات مختلفة "مقلد".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي لقيامه بترويجها على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الطرق مبلغ مالي ضبط منطقة التبين المضبوطات الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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