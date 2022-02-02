ضبط عاطل يروج عملات مزيفة في منطقة التبين

تمكن ضباط مباحث الطرق بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بحوزته مبلغ مالي مقلد بقصد ترويجه على المواطنين بمنطقة التبين.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته مبلغ مالى فئات مختلفة "مقلد".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي لقيامه بترويجها على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.