الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 وموعد بدء الامتحانات

طلاب
طلاب

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة محرك البحث العالمي جوجل خلال الأسابيع الأخيرة منذ تفعيل الموقع للطلاب.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل بيانات الطلاب في استمارة الامتحانات وموعد غلق باب التقدم لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة كتابة بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021_2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • تحديد أيقونة طلاب الثانوية العامة.
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • وضع علامة صح على الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب.
  • اختيار المواد الدراسية التي يخضع لها الطالب.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على زر الحفظ.
  • طباعة الاستمارة وتوقع ولي الأمر قبل تسليمها للمدرسة.
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رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022 وكيفية تحريرها في 7 خطوات

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موعد غلق باب تقديم استمارة امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخر موعد لتسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات يوم 24 فبراير الجاري وبذلك يكون استمر مدة التسجيل قرابة شهرا كاملا ليتمكن جميع الطلاب في كافة محافظات الجمهورية من تسجيل بياناتهم.

ولم تعلن الوزارة حتى الآن عن الجدول المبدئي المنظم لامتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة والذي عادة ما يخضع لتصويت الطلاب للوصول إلى جدول غير ضاغط لطلاب الشعبتين وخوض مرحلة الامتحانات دون توتر.

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استمارة طلاب الثانوية العامة 2022

موعد إجراء امتحانات طلاب الثانوية العامة

يمكن استخدام رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 قبل عقد الامتحانات المزمع انعقادها في 22 يونيو المقبل، وتستمر قرابة شهر ونص حيث تنتهي في أوائل شهر أغسطس يعقبها فترة قصيرة لإعلان نتائج الطلاب بالتفصيل.

وتبدأ أعمال الكنترول والتصحيح منذ بدء الامتحانات حيث يتم تصحيح كل المواد أول بأول ويتم المراجعة قبل رصد درجات الطلاب في الكشوف لضمان عدم تعرض أي طالب للظلم في الدرجات والحصول على الدرجات التي يستحقها.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم الشعبتين العلمية والأدبية طلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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