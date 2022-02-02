صحيفة عن مواجهة مصر والكاميرون: مباراة العمالقة

اعتبرت صحيفة" تايمز لايف" الجنوب إفريقية، مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية والمقرر عقدها غدا الخميس، بمباراة العمالقة.

وقالت الصحيفة: تلتقي مصر، صاحبة الرقم القياسي سبع مرات، مع مضيفة البطولة الكاميرون - ثاني أعلى قائمة في قائمة الفائزين بكأس الأمم الأفريقية بخمسة ألقاب - في مواجهة العمالقة على ملعب أولمبي مساء الخميس.

وتابعت" تمكن المنتخب المصري بقيادة العالمي مهاجم ليفربول محمد صلاح في الفوز في مباراة كوت ديفوار بركلات الترجيح والفوز ضد فريق المغرب بهدفين لمصر مقابل هدف واحد للمغرب.

ونقلت الصحيفة القول عن" إريك تينكلر " مدرب كيب تاون الجنوب إفريقي، حيث أشاد بـ روجر دي سا المدرب المساعد لـ كارلوس كيروش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر.

وأضاف: إنه لأمر رائع أن نرى مدربينا يقومون بعمل جيد.

وتابع: تعيين روجر الذي أصبح مساعد كيروش لمصر لم يكن مفاجأة بالنسبة لي وكنت مع روجر عندما تلقى الأخبار من كيروش، وكان عليه أن يحزم حقيبة ويغادر في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وأضاف: "وأنا أعلم أنها كانت مهمة صعبة لأنهم وصلوا وخاضوا مباريات تأهيلية ، ثم كأس العرب، ثم مباشرة إلى كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

تنطلق مباراة مصر والكاميرون فى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية، يوم الخميس 3 فبراير فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مصر والكاميرون

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على الملعب الأولمبي.

حكم مباراة مصر والكاميرون

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إداراة مباراة مصر والكاميرون للحكم الجامبي بكاري جساما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت مباريات كأس أمم أفريقيا بشكل حصري عبر قنواتها المشفرة، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة beIN Sports Max HD1.

معلق مباراة مصر والكاميرون

قررت شبكة بي إن سبورت إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون للمعلق المصري على محمد على.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - أيمن اشرف - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح