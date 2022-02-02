الدنمارك: 17 وفاة و46 ألفًا و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الدنمارك 46 ألفا و604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و819 ألفا و505 إصابات، والوفيات إلى 3795 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 13 مليونا و89 ألفا و577 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ويذكر أن، أصبحت الدنمارك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع القيود المفروضة على فيروس كورونا الثلاثاء على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالمتغير "أوميكرون".

وذكرت صحيفة "ذا لوكال" الدنماركية أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء توقفت الدولة الاسكندنافية عن تصنيف كورونا على أنه "مرض خطير اجتماعيًا"، وتخلت عن ارتداء أقنعة الوجه وبطاقات تطعيم كورونا .. مضيفة أنه تمت إزالة القيود المفروضة على التجمعات الداخلية مع عودة المطاعم والحانات إلى ساعات العمل المعتادة، كما سيتم إعادة فتح النوادي الليلية في جميع أنحاء الدنمارك في وقت متأخر من اليوم.

ولفتت إلى أن عددا قليلا من القيود لا تزال سارية على حدود الدولة للمسافرين غير المحصنين القادمين من دول غير شنجن ، موضحة أن التخفيف يأتي في الوقت الذي تسجل فيه الدنمارك حوالي 40 ألفا إلى 50 ألف حالة إصابة جديدة من كورونا، أو ما يقرب من 1% من سكان البلاد البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة.