الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

الطقس
الطقس

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة الطقس المتوقعة خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة  من اليوم الأربعاء ٢ فبراير ٢٠٢٢ حتى يوم الجمعة ٤ فبراير ٢٠٢٢.

وقالت الهيئة إن محافظة القاهرة تتجه إلى حدود الـ20 درجة لأول مرة منذ عدة أسابيع، وهناك ارتفاعات تدريجية بسيطة في الحرارة مع أجواء مشمسة أكثر، مع انعدام فرص الأمطار.

وقد سقطت الأمطار بشكل متفرق وعشوائي على مدار الأيام الماضية على العديد من المناطق الشمالية ومنها القاهرة الكبرى وبعض أماكن شمال الصعيد وسط غيوم كثيفة ونشاط للرياح الباردة ساهموا في الشعور ببرودة الطقس.

وبداية من اليوم الأربعاء تنعدم فرص الأمطار وتكون الأجواء مشمسة في أغلب الأوقات مع غيوم جزئيًا ببعض فترات النهار.

وترتفع الحرارة بشكل تدريجي على مدار اليومين بمعدل حوالي ٣ درجات على أغلب مناطق الجمهورية حتى تكون الأجواء شتوية شبه معتدلة نهارًا وتظل شديدة البرودة ليلًا، حيث تصل مؤخرًا إلى حدود ال ٢٠ درجة على القاهرة الكبرى، وفي حدود ١٠ درجات ليلًا.

حالة الطقس الأربعاء 2 فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

 

حالة الطقس يوم الخميس 3 فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 9.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

 

حالة الطقس يوم الجمعة 4 فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى  13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

ارصاد الطقس الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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