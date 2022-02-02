الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 فئات لتذاكر حفل على الحجار فى عيد الحب

علي الحجار
علي الحجار

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بحفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته، يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجارى، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة وقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، وذلك على خشبة المسرح الكبير، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وانقسمت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربعة فئات الأولى بمبلغ 1210 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ260 جنيها، ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها.

ومن المقرر أن يبدأ «الحجار» مطلع الأسبوع المقبل، فى إجراء عدة بروفات داخل الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية ويقودها الموسيقار أحمد عاطف، للتدريبات على البرنامج الفنى الذى اتفق عليه الحجار والموسيقار معا.

ويبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، ويشدو خلاله "الحجار"، بباقة مختارة من أشهر أعماله، التي قدمها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين، منها "الأحلام، لما الشتا يدق البيبان، اعذريني، ماتكدبيش، شمعة ودمعة، أنا بيكي يا سمرة، نادني، تسأليني، لسه الكلام، لسه الشتا، أخويا الحبيب، عارفة، زي الهوي، مسألة مبدأ، جوه حضني، مافيناش من الخوف، اللي اشتري، ولا حد خالي، اتفقنا، الليلة ليكي، يا إسكندراني، تجيش نعيش، العروسة، الزين والزين، خاصمتني، وريشة".

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، يواصل النجم على الحجار، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يضم الألبوم عددًا كبيرا من الأغنيات قد تصل إلى 12 أغنية متنوعة من الأشكال الموسيقية التي تُناسب جميع الأعمار.

كما يطرح الحجار، أغنيات الألبوم على طريقة السنجل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

ويتعاون على الحجار فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم محمد العسيري، حلمي بكر، وأحمد الحجار، وناصر رشوان ومصطفى إبراهيم، وسالم الشهباني وعازف الجاز أسامة عز الدين، وشريف صبحى.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار تفاصيل حفل علي الحجار علي الحجار فى عيد الحب فئات تذاكر حفل علي الحجار احتفالات دار الاوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

تصريحات الرئيس السيسي حول دعم مصر لأمن واستقرار الخليج تتصدر اهتمامات الصحف

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى