4 فئات لتذاكر حفل على الحجار فى عيد الحب

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بحفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته، يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجارى، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة وقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، وذلك على خشبة المسرح الكبير، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وانقسمت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربعة فئات الأولى بمبلغ 1210 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ260 جنيها، ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها.

ومن المقرر أن يبدأ «الحجار» مطلع الأسبوع المقبل، فى إجراء عدة بروفات داخل الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية ويقودها الموسيقار أحمد عاطف، للتدريبات على البرنامج الفنى الذى اتفق عليه الحجار والموسيقار معا.

ويبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، ويشدو خلاله "الحجار"، بباقة مختارة من أشهر أعماله، التي قدمها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين، منها "الأحلام، لما الشتا يدق البيبان، اعذريني، ماتكدبيش، شمعة ودمعة، أنا بيكي يا سمرة، نادني، تسأليني، لسه الكلام، لسه الشتا، أخويا الحبيب، عارفة، زي الهوي، مسألة مبدأ، جوه حضني، مافيناش من الخوف، اللي اشتري، ولا حد خالي، اتفقنا، الليلة ليكي، يا إسكندراني، تجيش نعيش، العروسة، الزين والزين، خاصمتني، وريشة".

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، يواصل النجم على الحجار، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يضم الألبوم عددًا كبيرا من الأغنيات قد تصل إلى 12 أغنية متنوعة من الأشكال الموسيقية التي تُناسب جميع الأعمار.

كما يطرح الحجار، أغنيات الألبوم على طريقة السنجل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

ويتعاون على الحجار فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم محمد العسيري، حلمي بكر، وأحمد الحجار، وناصر رشوان ومصطفى إبراهيم، وسالم الشهباني وعازف الجاز أسامة عز الدين، وشريف صبحى.