الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء رفع علم الاتحاد البريطانى يوم عيد ميلاد الأمير أندرو فى بلفاست بسبب اعتداء جنسى

الأمير أندرو
الأمير أندرو

ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أنه لن يتم رفع علم الاتحاد البريطاني يوم عيد ميلاد الأمير أندرو "دوق يورك" في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري بعد سحب الألقاب الملكية منه على خلفية تعرضه للمحاكمة في قضية الإعتداء الجنسي على الأمريكية فيرجينيا جوفري.


وأفادت الصحيفة بأن مجلس مدينة بلفاست صوت على عدم رفع علم الاتحاد عندما يحتفل دوق يورك بعيد ميلاده الثاني والستين في 19 فبراير.


يشار إلى أن هناك 9 أفراد من العائلة الملكية يتم رفع علم الاتحاد من أجلهم في أيام عيد ميلادهم وهم الملكة اليزابيث وأبنائها الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد، بالإضافة إلى اثنين من زوجاتهم كاميلا وصوفي، وأخيراً ويليام وكيت.


ووفقا للصحيفة قرر أعضاء المجلس أن علم الاتحاد يجب أن يرفرف في 1 يوليو للاحتفال بالذكرى السنوية لمعركة "سوم" بدلاً من ذلك وتم الاتفاق على هذه الخطوة دون تصويت.


وتم اتخاذ القرار في اجتماع المجلس و الذي يمثل الاجتماع الأخير قبل عيد ميلاد أندرو.


وكان قد تم الشهر الماضي تمرير مقترح بعدم رفع العلم على شرف الأمير بأغلبية 12 صوتًا مقابل ستة في اجتماع مجلس مدينة بلفاست.


وأعلن قصر باكنجهام يوم 14 يناير الماضي سحب الألقاب الملكية من أندرو ووقف استخدام لقب صاحب السمو الملكي بسبب القضية التي تزعم فيها الأمريكية فيرجينيا جوفري أن الدوق أساء إليها جنسيًا في ثلاث مناسبات منفصلة في عام 2001 عندما كانت قاصرًا بموجب قانون الولايات المتحدة وقد أنكر أندرو باستمرار مزاعمها.

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