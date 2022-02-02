التشيك تعلن تسجيل وفيات قياسية خلال عام 2021 الماضى

أكدت الإحصاءات الرسمية في التشيك أن البلاد سجلت العام الماضي 2021 أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.



وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته الإنجليزية - أن البلاد سجلت خلال العام الماضي 136 ألف وفاة بزيادة قدرها 10 آلاف وفاة خلال عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا البلاد للمرة الأولى.



وتابع أن الوفيات زادت بين الرجال بنسبة 10% وبين السيدات بنسبة 6% وأن متوسط الأعمار المتوقع للجنسين انخفض بشكل طفيف، دون ذكر أسباب ارتفاع الوفيات خلال العام المنصرم.

و علي صعيد آخر ، سجلت التشيك 18.268 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خفضت بنجلاديش سن تلقي الجرعات المعززة لسن الـ 40.

سجلت السلطات الصحية في التشيك، 18 ألفا و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية، أن الأعداد الجديدة تمثل انخفاضا عن تلك المسجلة خلال الأسبوع الماضي، ما قد ينذر ببدء انحسار تفشي متحور "أوميكرون".

وكان وزير الصحة قد صرح - في نهاية الأسبوع الماضي - اعتزامه الإعلان عن جدول زمني لرفع قيود فيروس كورونا.