الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء و شمال الصعيد .


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 19 08
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الاسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 20 08
رفح 19 08
رأس سدر 20 10
نخل 18 01
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01-
الطور 21 08
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بنى سويف 20 06
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
ادفو 23 08
أبوسمبل 22 07
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 24 12
ابو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 1

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر سوهاج على اليوم بني سويف الوادي الجديد الحرارة الاسماعيلى الإسماعيلية منة درجات الحرارة محافظ العريش مطروح درجات كاترين الأرصاد الجوية

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حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

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