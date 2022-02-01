مبادئ الإخراج السينمائي ضمن فعاليات «ابدأ حلمك» بمعرض الكتاب

عقدت ثانى محاضرات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقاعة ابدأ حلمك بلازا ١، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ٥٣ والتي انعقدت فعالياتها تحت شعار "هوية مصر" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس وذلك في الفترة من ٢٦ يناير وحتى ٧ من فبراير الجاري.

عقدت محاضرة بعنوان "مبادئ الإخراج السينمائي" للمخرج أشرف فايق، حيث استهل حديثه بتعريف دور المخرج بأنه عماد العمل الفنى باعتباره المسئول عن تحويل الفكرة لعمل فنى متكامل بعد مروره بعدة مراحل، يتعاون خلالها السيناريست مع المخرج لتوصيل الفكرة بسلاسة وأقناع للجمهور، بهدف أن يصل لشريحة كبيرة من الجمهور المستهدف مع مراعاة تنوع الثقافات والحضارات والحقبة الزمنية.

وتناول فايق خلال محاضرته العديد من المحاور، موضحًا أن الطفرة التكنولوجية التي حدثت فى الآونة الأخيرة نظرا لانتشار العديد من برامج الموبايل، سهلت عمل المونتاج بتقنية عالية، حيث من السهل عمل فيلم بالهاتف المحمول من خلال تصوير فيديو وإجراء عدد من التعديلات سواء فى مونتاج الصورة أو الصوت ووضع اللمسات النهائية للفيلم، فالفيلم قد لا يتطلب كثير من الإمكانيات المادية ولكنه يفتقد المحتوى.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».