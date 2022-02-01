وفد «التأمين الصحي» يتفقد أعمال تطوير مستشفى المجمع الطبي بطنطا

تفقد وفد من رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد جمال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالهيئة، أعمال التطوير بعيادة كفر الزيات و مستشفى المجمع الطبي بطنطا، يصاحبه دكتور سيد جلال مدير الفرع والمهندس إبراهيم العفيفي مدير الإدارة العامة للمشروعات.

وأكد مدير الفرع أنه جاري استكمال أعمال التطوير بعيادة كفر الزيات خلال أسبوعين، بعد توقف عن العمل دام لأكثر من عام.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع بحضور مقاول المشروع للوقوف على الوضع الحالي ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وإيجاد حلول بعد دراسة أسباب التوقف خلال الفترة السابقة.

وتوجه رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالهيئة والوفد المرافق له لزيارة مستشفى المجمع الطبي بطنطا، لتفقد آخر تطورات مشروع رفع كفاءة المجمع الطبي حيث تم تفقد العمل بالدور الثالث والرابع وغرف العمليات ووحدة المناظير والمعمل ووحدة القسطرة العلاجية.

وعلى هامش الزيارة تم عقد اجتماع مع المكتب الاستشاري للمشروع ومقاول المشروع للوقوف على الوضع الحالي ومناقشة الخطة الزمنية للانتهاء من أعمال التطوير الحالية.

وأكد مدير الفرع، أنه سوف يتم الانتهاء من إنجاز الأعمال خلال 3 أشهر طبقا للخطة الزمنية الموضوعة ليصبح المجمع الطبي جاهز للافتتاح خلال العام الجاري بعد استكمال التجهيزات.