الحكم بإعدام بائع بتهمة قتل عامل وإحداث عاهة مستديمة بآخر في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بائع بالإعدام شنقا بتهمة قتل عامل وإحداث عاهة بآخر في البساتين.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم “بائع”، وشقيقه “عامل”، بقتل "صلاح م" عمدًا بأن تعدى الأول على المجني عليه بسلاح أبيض "سنجة"، أصابت يده اليمنى فبترتها وحاول المجني عليه الفرار فباغته الأول بضربة ثانية أصابت ساقه فأسقطه أرضا ثم انهال عليه المتهمين ضربًا بالأسلحة.

وأسفرت الضربات عن إصابات بالغة بالمجني عليه في رأسه وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه واقترنت تلك الجناية بأخرى حيث شرع المتهمان في قتل "أحمد س" عمدًا بأن ضربه الأول بالسلاح سالف البيان قاصدًا رأسه فأصابت يده فأحدث به إصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر بـ55% قاصدًا إزهاق روحه حال قيام الثاني بالشد من أزره مشهرًا سلاحه الأبيض في وجه المارة لمنعهم من التدخل والإمساك بهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاداة المجني عليه للضربة بيده.

وتبين من تحريات رئيس مباحث قسم البساتين صحة الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المتهمين وأحد العمال قام على أثرها المتهمان بإحضار أسلحة بيضاء "سنجة" وتوجها إلى مسكنه وحال ذلك حاول المجني عليه الأول فض الشجار بينهما إلا أنهما قاما بضربه بتلك الأسلحة فقتلاه وحال محاولة العامل إنقاذه ضربه المتهم الأول بالسلاح الأبيض وأحدث إصابته.