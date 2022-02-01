الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطقس السيء يلاحق شيكاغو وتخوفات من مسار العاصفة الثلجية

عاصفة شتوية جديدة
عاصفة شتوية جديدة تضرب شيكاغو

أكدت شبكة «سي بي إس» الأمريكية أن ولاية شيكاغو شهدت مساء أمس، سقوط أمطار خفيفة استمرت حتى صباح اليوم، حيث تقع شيكاغولاند في قلب عاصفة شتوية أخرى، وستبدأ في الظهور في وقت مبكر من يوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس.

وتابعت أن هذه الأمطار ستتحول إلى ثلوج بداية من مساء اليوم، ومن المحتمل أن تكون مناطق تساقط ثلوج كثيفة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، ومن المتوقع تساقط كثيف للثلوج في مناطق جنوب وجنوب شرق شيكاغو.

وأضافت أن نماذج الطقس الحالية تتوقع تساقط الثلوج بكثافة إلى الجنوب مباشرة من شيكاغو، لكن المسار الدقيق للعاصفة لا يزال غير مستقر وهو الامر الذي يثير التخوفات، حيث من المتوقع أن تشهد معظم المنطقة ثلوجًا كبيرة تتراوح في أي مكان من 6 إلى 12 بوصة، وفي مع بعض المناطق تصل إلى 18 بوصة، ومع ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بكميات الثلوج الدقيقة.

وأكدت الشبكة أنه سيتم نشر تحذير من عاصفة الشتاء في مقاطعة كانكاكي وجميع أنحاء شمال غرب إنديانا بدءًا من الساعة مساء اليوم الثلاثاء تستمر حتى صباح يوم الخميس. 

ووفقًا لرئيس الأرصاد الجوية ألبرت رامون، يمكن أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للثلوج يتراوح من 6 إلى 12 بوصة، مع إمكانية حدوث كميات أعلى في المناطق المرتفعة المعزولة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع هطول زخات ثلجية أخف بعد ظهر الأربعاء، على أن تكون الارتفاعات بعا جولة ثانوية من الثلوج المعتدلة إلى الكثيفة من ليلة الأربعاء إلى صباح الخميس، تتحرك الثلوج خارج معظم أنحاء المنطقة بحلول ظهر يوم الخميس، مشيرة إلى أنه بحلول يوم الجمعة سيكون الطقس غائم جزئيًا وبارد.

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