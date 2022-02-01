المشدد 6 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لتاجر هيروين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الثلاثاء حكما يقضي بمعاقبة صاحب معرض موبيليا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لإدانته بحيازة الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط مكافحة مخدرات العاشر من رمضان بقيام "محمود ع ص" 26 عامًا صاحب معرض موبيليا مقيم العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة.