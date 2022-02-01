الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

نستعرض لكم في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، حيث يتابع المصريون الباحثين عن سيارات المعاقين تفاصيل السيارات المجهزة لهم كذلك تفاصيل الكشف الطبي من خلال رابط الاستعلام الكشف الطبي لأصحاب السيارات المعاقين المختلفة ٢٠٢١ للذين يرغبون في اقتناء السيارة المدعمة من الدولة لتلك الفئة من المواطنين.

ولذلك يتصدر رابط الكشف الطبي لسيارات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وسائل الاجتماعي على وسائل التواصل خاصة بحث الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين.

وخصصت إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان رابط الكتروني خاص بهدف تسهيل عملية الاستعلام من قبل المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على كافة التفاصيل دون إهدار للوقت والجهد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.
 

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ترصد الدستور كافة الخطوات المتعلقة برابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال منزلة يمكن ان يكونعن طريق ادخال رقم بطاقة الرقم القوي الخاصة به على هذا الموقع
 

ووفقا للمجالس الطبية المتخصصة يمكن للراغبين تسجيل بياناتهم لمعرفه نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين خلال الخطوات التالية: -

اولاء - تسجيل الدخول على الموقع للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (…..)

ثانيا - اختيار القائمة الرئيسية للموقع

ثالثا- كتابه بيانات العميل الراغب في الاستعلام عن نتاج الكشف الطبي

رابعا- كتابه الاسم والرقم القومي ومحافظه الإقامة

خامسا - كتابة رقم التليفون الارضي مسبوق بكود المحافظة

سادسا - الضغط على زر الاستعلام

سابعا - إدخال كلمة المرور الخاصة والضغط على كلمة بحث، ثم ستظهر النتيجة فورا.
 

طالع التفاصيل.. نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2021

تعرف على الشروط الخاصة التي وضعتها الدولة للحصول على سيارات المعاقين

وتتضمن الشروط الخاصة للحصول على سيارات المعاقين

  1. أن يكون حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة
  2. لا يقل تمر المعاق عن ١٨ عاما
  3. أن يكون مصري الجنسية
  4. أن يكون لدية بطاقة رقم قومي سارية
  5. أن يتم تحديد نوع الإعاقة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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