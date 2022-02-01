الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني الدولي

عبدالله السواحة
عبدالله السواحة

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر التقني الدولي «LEAP»، المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  خلال الفترة من 1-3 فبراير الجاري تحت شعار "عينٌ على المستقبل"، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثاً يمثلون 40 دولة حول العالم.

ومن جانبه، قال عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن السعودية ضخت استثمارات تقدر بنحو  6.4 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المستقبل وتسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية ضارية.

ياتي ذلك في اطار خطة السعودية لضخ مليارات الدولارات في إطار رؤية 2030.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر "LEAP" الذي  بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

ويناقش المؤتمر خلال عدة قضايا الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تنمية المستقبل الرقمي المستدام، وموضوع الإنترنت للجميع وتمحورت الجلسة الأولى حول عنوان "تخيل احتمالات المستقبل الرقمي المستدام".

وناقشت الجلسة الثانية موضوع "الإنترنت للجميع"، حيث ترأسها وزير الاتصالات البريطاني السابق اللورد ستيفن كارتر ومن المنتظر، أن يتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثاً دوليًا ومحليًا مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية؛ بما يصنع واقعاً أكثر ازدهاراً يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وشهد رابط المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه، في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ 1 مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد عن 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.

مؤتمر التقني الدولي LEAP الرياض السعودية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي استثمارات 6 4 مليار دولار قطاع تكنولوجيا المستقبل

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