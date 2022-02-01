السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتنمر على ذوى الهمم

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه لإدانته بالتنمر وسب ذوي الهمم من أصحاب متلازمة داون، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك والمستشار محمد قنديل وسكرتير المحكمة مصطفي يسري.

ترجع أحداث القضية رقم 384 جنح محكمة الإسكندرية عندما قام المتهم "م.ع.ع" بالتنمر على "س.ر" والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المصابين بمتلازمة داون وسفيرة للنوايا الحسنة، حيث سجلت الشاكية فيديو تحدثت فيه عن الواقعة، وناشدت النائب العام بالتحقيق في الأمر، وبالفعل تواصل مكتب النائب العام على الفور مع "س"، التي ذهبت بعد تواصلها مع مكتب النائب العام إلى النيابة لتحرير محضر بالواقعة، فيما قامت النيابة العامة بالقبض على المتهم وأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وجاء قرار المحكمة، أول تطبيق لقانون مواجهة التنمر في مصر، حيث وجه للمتهم حسب ما جاء بأوراق القضية القيام بنشر صور وعبارات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، متنمرًا على المجني عليهم “س.ر”، و"م. ا"، وغيرهم من أصحاب متلازمة داون بسب اوصافهم البدنية وحالتهم العقلية وذلك للحط من قدرهم.

وقالت شاهدة في التحقيقات أن أحد الأشخاص دخل على جروب على الفيسبوك خاص بأصحاب متلازمة داون وقام بالسخرية من جلسة تصوير حفل زفاف لأصحاب متلازمة داون بوضع صورة قرد وكتابته بأن هذا القرد يمثل الإبن المستقبلي لوالدين من متلازمة داون، وأضافت بأن هذا الشخص قام بسب وتهديد ابنتها عبر الماسينجر، وإنها قررت أخذ حقها من خلال نشر مقطع فيديو وأشارت إلى قرارها بأخذ حقها وحق أصدقائها بالقانون من خلال تقديم بلاغ للنائب العام ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى سعادة الناس برد فعلها لأخذ حقها بالقانون.