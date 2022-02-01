الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإنجيل بـ٢ جنيه.. عروض مميزة يقدمها دار الكتاب المقدس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

طرحت دار الكتاب المقدس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، نسخة من الإنجيل المقدس بجنيهين فقط، الأمر الذي لقي إقبالا كبيرا من قبل رواد المعرض من المسلمين والمسيحيين الذين حرصوا على اقتناءه.

قالت مارينا مرقص، أحد أعضاء فريق جناح دار الكتاب المقدس، لـ«الدستور»، إن السعر الذي يقدمون به الإنجيل هو سعر التكلفة فقط، وأنهم قرروا تقديم ذلك حتى يتثنى للجميع شراءه، ويكون في متناول كل الطبقات الاجتماعية.

تابعت: المسلمين والمسيحيين يقبلون على شرائه، للإطلاع، والتثقيف، مؤكدة أن حجم الإقبال على المعرض حتى الآن عظيم جدا، مقارنة بالأعوام السابقة.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير الجاري، حيث فتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير الماضي، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.
ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولى إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

دار الكتاب المقدس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب نسخة من الإنجيل المقدس المعرض من المسلمين والمسيحيين سعر التكلفة فقط مقارنة بالأعوام السابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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