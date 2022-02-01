وكيل تعليم مطروح يناقش خطة تفعيل ممارسة الأنشطة بإجازة نصف العام

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.

وناقش وكيل تعليم مطروح خطة تعليم مطروح لتفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة منتصف العام الدراسي مع بداية الأسبوع المقبل بالإضافة إلي عمل قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأكد وكيل تعليم مطروح خلال الإجتماع على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع خطة عمل المديرية الخاصة بالأنشطة خلال الفترة القادمة مشيراً أنه بصدد تنفيذ منظومة تعاون مثمر مع مديرية الشباب والرياضة برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لاكتشاف المواهب الطلابية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالقطاع الشبابي وذلك بالاستعانة بالكوادر والخبرات المتوافرة بالمنظومة التربوية في سبيل استثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.