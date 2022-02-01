الحكومة المكسيكية: معظم الأسلحة المضبوطة في البلاد أمريكية الصنع

ذكر تقرير أصدرته وزارة الشؤون الخارجية المكسيكية الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنعت معظم الأسلحة التي ضبطتها السلطات المكسيكية خلال العامين الماضيين.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن المكسيكية صادرت 18091 قطعة سلاح أمريكية الصنع بين أول يناير 2020 و18 نوفمبر 2021.

وأفاد التقرير أنه من بين الأسلحة التي تم ضبطها، كان هناك أكثر من 10500 مسدس وأكثر من 7300 بندقية.

وتقدر المكسيك أن ما لا يقل عن نصف مليون قطعة من الأسلحة يتم جلبها إلى البلاد بشكل غير قانوني كل عام من الولايات المتحدة وتقع في أيدي المجرمين جنوب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكرت الوزارة أن أكثر من 3.9 مليون جريمة يتم ارتكابها في المكسيك سنويًا من قبل مجرمين يستخدمون أسلحة أمريكية الصنع، يمكن تعقب 70% منها إلى الولايات المتحدة.

وفي محاولة لخفض الأسلحة الأمريكية التي تدخل المكسيك، رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية ضد 11 شركة أمريكية مصنعة وموزعة للأسلحة في أغسطس.