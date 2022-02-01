التحقيق مع سائق طمس لوحات سيارة ميكروباص وحصر مخلفاته

تباشر النيابة المختصة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سائق لقيامه بطمس لوحات سيارته - ميكروباص- والسير بها في الطريق العام وأمرت بحصر مخالفات السائق خلال فترة طمسه للوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.

وعن التفاصيل كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة على أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن طمس لوحات سيارة ميكروباص.

البداية عندما عندما رصد أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن طمس لوحات سيارة "ميكروباص" عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومالكها وإيقاف رخصتي القيادة والتسيير.