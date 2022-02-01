الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن استقبال 115 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينكا

لقاح أسترازينكا
لقاح أسترازينكا

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت أمس الإثنين 115 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار أن هذه الجرعات مقدمة من دولة لاتڤيا، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع في اللقاحات المضادة لكوفيد-١٩ .

وطالب عبد الغفار المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك للحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة بالفيروس. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 425911 من ضمنهم 358165 حالة تم شفاؤها، و 22635 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
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وزارة الصحة والسكان لقلح كورونا لقاح استرازينكا فيروس كورونا

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وائل لطفي

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