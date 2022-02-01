الدواء: دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بتعريف القواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، والتي تهدف إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية؛ بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.



وأوضحت أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد المقبل ٦ فبراير ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور من خلال إحدى المنصات الإلكترونية. الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.



وقالت إن الدورة ستبدأ من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب غداً الأربعاء الموافق٢ فبراير.



وأشارت إلى أنه سيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وفى سياق متصل، اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات الملتقى الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي أقيم بمحافظة الأقصر، تحت عنوان: "انطلاقة جديدة لصناعة الدواء"، واستمر لمدة 3 أيام؛ تم خلالها عقد تسع جلسات، وورشتي عمل، وإلقاء خمسة وعشرين كلمة، وتنظيم أكثر من عشرين اجتماعا منفصلا.

وفي كلمته الختامية؛ تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير لكافة الحضور من ممثلي شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وممثلي المجتمع المدني وغرف الصناعة، ومسؤولين حكوميين رسميين، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالهيئة، واللجنة المنظمة.

واختص بالشكر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وشعب الأقصر الكريم على حسن الاستقبال، والاستضافة بحفاوة وترحاب.

وأعرب عن سعادته لاكتمال عقد الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الدوائي في مصر، وتطلع هيئة الدواء إلى أن تكون دوما حجر الزاوية في صياغة سياسات دوائية ناجحة؛ تحقق أهداف الدولة المصرية في استعادة مجد صناعة الدواء على أرض مصر، وتنطلق بثقة إلى المنافسة في الأسواق العالمية.