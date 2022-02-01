الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس المستشارين المغربى يبحث مع سفير الإمارات بالرباط العلاقات الثنائية

النعم ميارة
النعم ميارة

 بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، بالرباط، مع سفير الإمارات لدى المغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.
وأفاد بيان لمجلس المستشارين المغربي بأن النعم ميارة أشاد بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب والإمارات وبجودة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعدل والقضاء والإعلام وغيرها، مشيرًا إلى سعي المغرب للارتقاء بالعلاقات أكثر نظرًا لتوفر إمكانات ومؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف البيان بأن رئيس مجلس المستشارين المغربي أشاد بمذكرة التفاهم والتعاون بين برلماني البلدين، والتي تهدف إلى تكثيف وتطوير التعاون الثنائي من خلال التنسيق والحوار المنتظم بين المجلسين رغبة في إعطاء دفعة جديدة ودينامية قوية للدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جهته، أكد سفير دولة الإمارات لدى المغرب على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وبالسعي المشترك للارتقاء به أكثر بحكم توفر إمكانات ومؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
و أكد على أن الإمارات والمغرب يسعيان معًا لتعزيز الصف العربي وتقوية العمل العربي المشترك، لما فيه خدمة مصالح شعوب المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس المستشارين المغربي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية و الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل المبادرات التي من شأنها الدفاع عن القضايا العليا العادلة والثوابت الوطنية، و تعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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