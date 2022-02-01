سهرة روحانية لـ «الحضرة الصوفية» بالإسكندرية.. الجمعة

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني، يوم الجمعة المقبل الموافق ٤ فبراير، على مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الاسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، يتضمن برنامج الحفل مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، أبن الفارض وغيرهم، ويقدموا مقتطفات من القصائد الصوفية منها: تشفع يا رسول الله فينا ، صلي يارب دوامات، يا أم العواجز، وهب لي جوار المصطفى ، بصيرة يا عيني، عودي يا ليالي الرضا، انت الأمل يا أحمد، حلفت بسرك الأسمى، قل لنا إنا قبلناكم، حبيب الحبيب، مدد يا سيدة.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

يشار الى أن فرقة الحضرة الصوفية قد تأسست فى عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.

كما قدمت فرقة الحضرة الصوفية الانشاد الدينى، العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة. ولاقت اعجاب واستحسان الجماهير في مصر والوطن العربي.

يشار الى أن فرقة الحضرة الصوفية قد تأسست فى عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.

كما قدمت فرقة الحضرة الصوفية الانشاد الدينى، العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ووجهين قاعدة جماهيرية عريضة. ولاقت اعجاب واستحسان الجماهير في مصر والوطن العربي.