نيابة المرج تحيل متهمة بتعذيب نجلة زوجها حتى الموت للجنايات

أحالت نيابة المرج اليوم الإثنين المتهمة بالتعد على نجلة زوجها بآلة حادة وتعذيبها حتى الموت لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة سناء .م ، أقرت بتعديها على نجلة زوجها وتعذيبها حتى الموت.

وأقرت المتهمة أنها ارتكبت الواقعة بسبب إلحاح المجنى عليها على والدها إرجاع والدتها لعصمته، ما دفعها إلى التعد عليها بالضرب المبرح أثناء تواجد زوجها بمحل عمله حتى فقدت الوعي وتفاجئت بوفاتها وحاولت نقلها المستشفى لكنها فشلت.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سائق يتهم زوجته بالتعد على ابنته بالضرب بآلة حادة وتعذيبها حتى الموت وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة وبسؤالها أقرت بإرتكاب الواقعة بسبب إلحاح المجنى عليها على والدها إرجاع والدتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.