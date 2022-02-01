الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة المرج تحيل متهمة بتعذيب نجلة زوجها حتى الموت للجنايات

حبس سيدة
حبس سيدة

أحالت نيابة المرج اليوم الإثنين المتهمة بالتعد على نجلة زوجها بآلة حادة وتعذيبها حتى الموت لمحكمة الجنايات. 

 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة سناء .م ، أقرت بتعديها على نجلة زوجها وتعذيبها حتى الموت.

 

وأقرت المتهمة أنها ارتكبت الواقعة بسبب إلحاح المجنى عليها على والدها إرجاع والدتها لعصمته، ما دفعها إلى التعد عليها بالضرب المبرح أثناء تواجد زوجها بمحل عمله حتى فقدت الوعي وتفاجئت بوفاتها وحاولت نقلها المستشفى لكنها فشلت.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سائق يتهم زوجته بالتعد على ابنته بالضرب بآلة حادة وتعذيبها حتى الموت وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة وبسؤالها أقرت بإرتكاب الواقعة بسبب إلحاح المجنى عليها على والدها إرجاع والدتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.    

حبس متهمة نيابة تعذيب طفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

«الصحة»: تسجيل 2223 إصابة جديدة بكورونا.. و31 حالة وفاة

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

الإمارات: مشروع الجينوم البشرى الذى أطلقه الرئيس السيسى خطوة مهمة فى البحث العلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون