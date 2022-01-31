الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قبل مباراة نصف نهائي الأمم الأفريقية 

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، بعد ما تأهل على حساب نظيره المغربي بعد الفوز الثمين بهدفين مقابل هدف وحيد، ما طرح تساؤل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة حول تاريخ مواجهات مصر والكاميرون.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون

وترصد "الدستور" تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في كافة المنافسات ومواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر نظيره الكاميروني في 27 مباراة في كافة المنافسات بين المنتخبين.

ونجحت مصر في تحقيق الفوز على الكاميرون في 15 مواجهة، بينما تلقت 6 هزائم و6 تعادلات في مواجهات أخرى.

وعن تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية فقد جمع التقى الفريقين 13 مرة، وتفوق "الفراعنة" في 7 لقاءات.

وفي نهائي كأس أمم إفريقيا 3 مرات خلال أعوام 1986، و2008، و2017.

وفاز منتخب مصر بلقب البطولة على حساب الكاميرون خلال عامي 1986، و2008، بينما حسم الأخير اللقب عام 2017.

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موعد مباراة مصر والكاميرون 

ويحل موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس الموافق 3 فبراير في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي على حساب المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل المنتخب الكاميروني على حساب منتخب جامبيا بهدفين نظيفين مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن يتواجه الفائز من منتخبي الكاميرون ومصر مع الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخب السنغال ونظيره بوركينا فاسو التي ستقام يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، في نهائي البطولة.

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المصريون يستعيدون الثقة

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