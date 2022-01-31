الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: مصر تخوض مباراة الكاميرون بالحارس الثالث

الحارس محمد صبحى
الحارس محمد صبحى

احتفت صحيفة "ذا ناشيونال" بانتصار المنتخب المصري على نظيره المغربي في مباراة ربع النهائي في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية، واعتبرت أن مصر كانت قريبة للغاية من تحقيق الهدف الثالث.

وقالت الصحيفة: إن الفرعون المصري محمد صلاح قاد المنتخب المصري لنصف  نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع الآخر،  فيما تغلبت مصر على المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب أحمدو أهيدجو أمس الأحد.

وحقق المنتخب المغربي هدفا في الدقائق الأولى من المباراة ولكن صلاح أعاد منتخب مصر إلى التعادل عندما عاد في وقت مبكر من الشوط الثاني، وقدم مهاجم ليفربول التمريرة المثالية لتريزيجيه لاعب أستون فيلا ليسجل هدف الفوز في الوقت الإضافي.

وتابعت الصحيفة: قد تضطر مصر إلى لعب المباراة القادمة أمام المنتخب الكاميروني مع الحارس الثالث محمد صبحي، والذي شارك في أول مباراة دولية له بعد أن أصيب محمد أبو جبل قرب نهاية الوقت الأصلي في مباراة الأحد.

كما استبدل الفراعنة المدافع المصاب أحمد حجازي بتريزيجيه في نهاية الشوط الأول وكان المهاجم يتخطى العرض بفارق ضئيل بتسديدة مبكرة بعد أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضافت الصحيفة: المغرب كان تحت السيطرة تماما وتعادل مصر كان بجدارة في الدقيقة 53، حيث سجل صلاح من مسافة قريبة بعد أن تمكن بونو من التصدى لمحمد عبد المنعم رأسية.

وتقدمت مصر في الدقيقة 100 عندما أخفق ثلاثة مدافعين مغاربة في إيقاف صلاح من تحقيق الهدف الثاني بالتعاون مع تريزيجيه واختتمت الصحيفة: كانت مصر في طريقها للهدف الثالث.

وفي سياق متصل، أكد موقع "7news" البريطاني، أن محمد صلاح استطاع تسجيل هدف التعادل وصنع هدف الفوز لصالح مصر أمام على المغرب بنتيجة اثنين مقابل واحد، بعد أن خاض المنتخب وقتا إضافيا ضمن مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وقال الموقع، في تقرير له بعنوان " صلاح يقود مصر إلى نصف نهائي كأس أفريقيا"، تعليقا على فوز منتخب الفراعنة على منتخب الأسود المغربي، إن محمد صلاح استطاع قيادة فريقه إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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