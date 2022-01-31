الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي وأمير قطر في ​البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ في ​البيت الأبيض​، إنه بحث مع بايدن العديد من القضايا، من أبرزها أمن المنطقة، موضحا أنه سيناقش حقوق ​الشعب الفلسطيني​ وقضايا الأمن الإقليمي.
وتابع بن حمد " سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة، لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بجلب السلام لمنطقتنا".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي: “سأبلغ ​الكونجرس الأمريكي​، ونيتي تصنيف قطر، حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، من خارج ​حلف شمال الأطلسي​ الناتو، معتبرا أن الشراكة مع قطر، كانت محورية في العديد من القضايا الحيوية خلال العام المنصرم”.

وفي وقت سابق، قال بايدن قبل الاجتماع: "على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد ​الحوثيين​، وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج، سنقف إلى صف حلفائنا".

وأوضح بايدن أنه سيناقش مع أمير قطر، مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه الإمارات.

وأضافت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان لها أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت الدفاع الإماراتية "قواتنا الجوية وقيادة التحالف العربي تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

وشددت الدفاع الإماراتية في بيانها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأثار الاعتداء الحوثى موجة من الغضب والتضامن من قبل الدول العربية والأوروبية اعتراضا على انتهاكات جماعة الحوثى المدعومة من إيران.

الرئيس الامريكي امير قطر القضية افلسطينية أمن المنطقة الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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