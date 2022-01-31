الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزء من عقار قديم بحى العرب فى بورسعيد (صور)

مكان الانهيار
مكان الانهيار

شهدت منطقة حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حادث انهيار جزئي لعقاء قديم بشارع محمد علي وكسري، وتسبب في سقوط جدار العقار.

IMG-20220131-WA0242

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتكليف إدارة الحماية المدنية وقسم شرطة العرب باتخاذ الإجراءات القانونية.

على الفور انتقل فريق من رجال الإنقاذ إلي مكان الحادث، وتم التاكد من عدم وجود مواطنين داخل العقار، وجرى فرض كردون أمني لحماية المواطنين، حتى يتم إزالة الأجهزة المهددة بالسقوط.

IMG-20220131-WA0241

ومن جانبه، تفقد اللواء محمد يسري رئيس حي العرب المنطقة، وأكد انه لا يوجد اصابات بالحادث وبحث مع الجهات المعنية سبل إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، لعدم سقوط أجزاء أخرى.

IMG-20220131-WA0239

وعاين فريق من النيابة العامة موقع العقار، واستمع إلى أقوال شهود العيان، لاستكمال التحقيق في الواقعة.

IMG-20220131-WA0240

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي الشامل، أنه لا يوجد إصابات نتيجة الحادث، وأشار إلى أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحادث، مؤكدا أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف مع تلقي البلاغ.

IMG-20220131-WA0238
مستشفيات سيارات مكان سعيد قسم شرطة وزير الداخلية مستشفى المواطنين اجراءات شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

النيابة تُصدر أول قراراتها فى مصرع أسرة كاملة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون