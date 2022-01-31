انهيار جزء من عقار قديم بحى العرب فى بورسعيد (صور)

شهدت منطقة حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حادث انهيار جزئي لعقاء قديم بشارع محمد علي وكسري، وتسبب في سقوط جدار العقار.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتكليف إدارة الحماية المدنية وقسم شرطة العرب باتخاذ الإجراءات القانونية.

على الفور انتقل فريق من رجال الإنقاذ إلي مكان الحادث، وتم التاكد من عدم وجود مواطنين داخل العقار، وجرى فرض كردون أمني لحماية المواطنين، حتى يتم إزالة الأجهزة المهددة بالسقوط.

ومن جانبه، تفقد اللواء محمد يسري رئيس حي العرب المنطقة، وأكد انه لا يوجد اصابات بالحادث وبحث مع الجهات المعنية سبل إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، لعدم سقوط أجزاء أخرى.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع العقار، واستمع إلى أقوال شهود العيان، لاستكمال التحقيق في الواقعة.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي الشامل، أنه لا يوجد إصابات نتيجة الحادث، وأشار إلى أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحادث، مؤكدا أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف مع تلقي البلاغ.