أمريكا تمنح الموافقة الكاملة للقاح موديرنا الواقي من كورونا للبالغين

منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الإثنين موافقتها الكاملة على لقاح واق من كوفيد-19 تنتجه شركة موديرنا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مما يجعله ثاني لقاح معتمد تماما للفيروس.



حصل لقاح موديرنا على الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة منذ الأول 2020، وسيتم بيعه الآن تحت الاسم التجاري سبايكفاكس.



وكان لقاح من إنتاج فايزر وبيونتيك يستخدم التقنية نفسها قد نال الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة العام الماضي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بعد حصوله أيضا على تصريح للاستخدام الطارئ في بادئ الأمر.



وتلقى ما يقرب من 75 مليونا بالفعل لقاح موديرنا المكون من جرعتين في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، القائم بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، في بيان "يمكن أن يطمئن الجمهور إلى أن سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة العالية الخاصة بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح معتمد للاستخدام في الولايات المتحدة".



ولقاح موديرنا مرخص للاستخدام في أكثر من 70 دولة، منها كندا ودول الاتحاد الأوروبي.



وطلبت الشركة في يونيو حزيران 2021 ترخيص لقاحها لاستخدامه في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما، لكن إدارة الأغذية والعقاقير لم تستجب بعد.



وجرى ربط لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك بحالات نادرة من التهاب عضلة القلب، خاصة بين الشبان.



وأشارت بعض الدراسات إلى أن من المرجح أن يتسبب لقاح موديرنا في آثار جانبية أكثر من لقاح فايزر/بيونتيك.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحور أوميكرون.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس - أنه سيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكورونا منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة، موضحة أن الهدف من هذه التجارب تقييم الجرعة المعززة الخاصة بمتحور أوميكرون وإعطائهم جرعة ثالثة أو رابعة.