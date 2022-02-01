2 فبراير.. موعد فيلم «١١.١١» لإياد نصار وغادة عادل

ينتظر العديد من الجماهير عرض فيلم "11.11" للفنان إياد نصار، حيث يتم عرضه في السينما بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 2 فبراير، ليكون واحد من الأفلام التي خضاها نصار خلال الفتره الماضية.

أحداث القصة تدور حول الإثارة والغموض

حيث تدور أحداث الفيلم من ناحية الترويغ حول التشويق والإثارة في العمل، وتدرو الواقعة الأولى، والرئيسي بالفيلم فى تمام الساعة 11 و11 دقيقة، وخلال ذلك الوقت تقع أحداث غريبة وغير متوقعة من الأفراد، حيث يقع إياد نصار في مأزق كبير، وتترك الأحداث حتى أن يقع في مشكلة كبيرة، وتضم المشكلة عدد من الأفراد الذين يتورطون معه بغير قصد، ويضم العمل العديد من الأحداث المليء بالغموض، وخلال العمل يفقد ابنه، وتكثر التشويق والأحداث التي تدور القصة حولها.

من الجدير بالذكر، أن يشارك خلال فيلم "11.11" الفنانة غادة عادل، وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وإنجي المقدم، كما أن الفيلم من تأليف ياسر عبد الباسط، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

يذكر أن الفنان إياد نصار شارك الفنانة مني زكي في فيلم أصحاب ولا عز الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية على منصة "نتقلكس"، كما يتابع النجم إياد نصار تصوير آخر مشاهد مسلسله "قانون العمل"، الذي يشارك العمل كلًا من ريهام عبدالغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبوعوف.

ومن الجدير بالذكر، إن الفنانة غادة عادل تشارك مؤخرًا في مسلسل "منورة بأهلها" الذي من المقرر يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى يسري نصر الله من تصوير أغلب المشاهد، حيث إنه تم تصوير بعض أحداث المسلسل في أماكن عامة، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، ويضم العمل كلًا من ليلي علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم.