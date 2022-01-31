الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانية تطالب بتفعيل التعاون بين «التنمية المحلية والبيئة» لنقل المخلفات

النائبة ريهام عبدالنبي
النائبة ريهام عبدالنبي

قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية  المحلية والبيئة فيما يتعلق بنقل المخلفات وخاصة على المصارف والترع داخل القري الريفية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارتين غير مُفعل بجميع محافظات الجمهورية، ولكن تم التعاقد على مشروع البروتوكول إلا أن اللائحة التنفيذية لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأضافت "عبدالنبي" أنها تحدثت خلال اجتماع اللجنة، عن محافظة أسوان وخاصة أنه تم تنفيذ مشروع "حياة كريمة" بها وإجمالي عدد المراكز بالمحافظة 5 مراكز، منهم 4 مراكز تم تنفيذ المبادرة بهم، إلا أنه لا توجد الآلية أو المنظومة الصحية لنقل المخلفات الضارة من المنازل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المخلفات ضارة بالأطفال والبيئة والصحة العامة، مطالبة بتفعيل ضروري وسريع لجمع المخلفات من المنازل والقرى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وإصدار توصيات بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع البروتوكول في أسرع وقت. 

وأشارت النائبة ريهام عبدالنبي، إلى حديثها عن "تبطين الترع" ، لافتة إلى أن ناتج التطهير يتم وضعه على جانبي الترع، والتي من المفترض الزج بها في المقالب العمومية لجمع هذه المخلفات مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين .

ولفتت نائبة أسوان، إلى أن مسؤول وزارة الري قال خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة هي التي ستكون المسؤولة عن المتابعة مع وزارة التنمية المحلية عن تنظيف هذه المخلفات.

كما أشارت عوض مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إلى أنه تم إصدار توصية لوزارة البيئة يتم تنفيذه خلال شهر، بعمل حصر على جميع المحافظات ما تم تنفيذه في تراكم المخلفات والترع على مستوى الجمهورية.

عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب التنمية المحلية البيئة المصارف والترع محافظات الجمهورية

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