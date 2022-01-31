موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وتردد الفجر الجزائرية

نجح منتخب مصر لكرة القدم في موعد في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون المستضيف للبطولة في نسختها الثالثة والثلاثين خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا، بعد تغلب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي

ويحل موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس الموافق 3 فبراير في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب المغرب بعدما فاز الفراعنة على أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو.

تأهل منتخب مصر لدور نصف النهائي

وافتتح أسود الأطلس التسجيل في المباراة في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول بركلة جزاء سددها سفيان بوفال فى شباك محمد أبو جبل.

وتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، قبل أن ينتهى شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين ليلجأ الحكم إلى الأشواط الإضافية.

وتمكن محمود تريزيجيه من تسجيل هدف التقدم لمصر في الشوط الإضافى الأول قبل أن يُنهي الحكم السنغالي المباراة بانتهاء الشوطين الإضافيين وفوز مصر وتأهلها لدور نصف النهائي.

في المقابل نجح منتخب الكاميرون فى التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب جامبيا في ربع النهائي بهدفين دون رد.



تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على نايل سات

وأعلنت قناة الجزائرية الأرضية إذاعة مباراة مصر والكاميرون في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.