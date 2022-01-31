الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد جبر: 700 ألف شخص زاروا الجناح الفسلطينى في «إكسبو دبي»

اكسبو دبي
اكسبو دبي

أعلن مدير جناح فلسطين في "إكسبو دبي 2020" محمد جبر، أن 700 ألف زائر زاروا جناح فسلطين في معرض إكسبو دبي خلال الأربعة شهور الماضية.

وقال جبر، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” مساء اليوم ، "زار جناح فلسطين في إكسبو دبي حتى مساء اليوم 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات، حيث يشارك في هذا المعرض 192 دولة، بينها دولة فلسطين التي كان جناحها من الأجنحة المميزة".

وأضاف جبر أن جناح دولة فلسطين يتضمن خمس محطات هي الرؤية، والسمع، واللمس، والشم، والتذوق، حيث تعكس كل محطة مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح جبر أن جناح فلسطين يبعث رسالة مهمة جدا لكل الزوار حول تاريخ وحضارة فلسطين، والتعرف على الهوية والموروث الفلسطيني، حيث يعيش الزائر تجربة من داخله بالحواس الخمس، ويتجول في فلسطين، والبوابة الرئيسية للجناح هي مدينة القدس لتعريف الجمهور بعاصمة فلسطين الأبدية.

وتابع جبر: "جلبنا فلسطين إلى العالم الذي لا يستطيع أن يزورها، فزائر الجناح يقف على عتبات القدس، ويسمع أصواتا من فلسطين كصوت أجراس الكنائس، والأذان، وصوت الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما أعلن استقلال دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، وصوت الشاعر الراحل محمود درويش، وصوت الصيادين في قطاع غزة، وأغاني تراثية".

وشدد جبر على أن الجناح مثل رسالة للزوار حول الرواية والهوية والثقافة الفلسطينية، وظهر ذلك جليا من خلال ردود أفعالهم.

من جانبها، أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أن "إكسبو 2020 دبي" شكَّل حدثًا عالميًا رائدًا وغير مسبوق، فهو كما شهد مشاركة قياسية حرص عليها رؤساء وقادة ووزراء ومسئولون وصنَّاع قرار وخبراء وعلماء وزوار من 192 دولة، كذلك شكَّل من خلال الرسالة والأهداف التي يسعى لتحقيقها نموذجًا ملهمًا ومتقدمًا على مستوى العالم، وجسَّد قدرات الإمارات وطاقاتها الإبداعية الخلاقة.

إكسبو دبي جناح فلسطين الإمارات الزوار القضية الفلسطينية

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وائل لطفي

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