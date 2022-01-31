رئيس جامعة بنها يكرم «الداعوس» الحاصلة على جائزة اليابان الدولية للباحثين الزراعيين

كرّم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الدكتورة هالة جمال الداعوس مدرس قسم الصحة والرعاية البيطرية بكلية الطب البيطري، لحصولها على جائزة اليابان الدولية للباحثين الزراعيين الشباب 2021، المقدمة من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري.

وأشار رئيس الجامعة إلي أنه تم منح الجائزة تقديرًا لإنجاز الباحثة في إنشاء طريقة اختبار تشخيصية جديدة لعدوى فيروس سرطان الغدد الليمفاوية البقري باستخدام المرشح المباشر "بي سي آر".

وأعرب «سوسة» عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف الى رصيد إنجازات جامعة بنها ، مشيرًا الى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.