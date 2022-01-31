تعليم الغربية: تشكيل لجنة لمراجعة مواصفات امتحانات الإعدادية

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه سيتم تصحيح عينة عشوائية لمادة الهندسة تمثل جميع الفئات على مستوى المحافظة مع تشكيل لجنة فنية لمراجعة مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية بعد ورود شكاوى من عدد من الطلبة.

وكشف أنه تم تكليف لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بتجهيز عينة عشوائية من جميع اللجان على مستوى المحافظة، وتشكيل لجنة لتصحيح العينة العشوائية تمثل جميع فئات المدارس «ريف _ حضر _ رسمى حكومى وخاص - رسمى لغات وخاص لغات»، وتحليل نتيجة العينة وتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة بما يحقق مصلحة الطالب.



وكان قام صباح اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه إسماعيل أبو العزم، مدير إدارة التخطيط بالمديرية، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النصف الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية»، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى الخميس القادم، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.