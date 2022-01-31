غلق وتشميع 42 محلًا وبدروم مخلفًا للقانون فى العبور

شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم لاعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني للمدينة.

وكلف عبد الرؤوف الغيطي، بتشكيل حملة مكبرة استهدفت أحياء المدينة لغلق وتشميع وازالة الإشغالات والباعة الجائلين والتي تسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسئ للمظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن إصدار 42 قراراً بالغلق والتشميع بالأحياء كل من الحي السادس والأول والحي التاسع.



غلق وتشميع 9 محلات بالحي السادس

غلق وتشميع كافية مخالف بالقطعة رقم 50 بمركز خدمات الحي السادس، والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة كذلك ازالة الاشغالات الموجودة بالممرات.

غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم 10 بلوك 14054 بالحي السادس لاستغلال القطعة “مصحة لعلاج الإدمان”.



غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٢) بلوك (١٤٠٥٩) بالحي السادس لاستغلال بدروم القطعة حضانة اطفال.

غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي بالقطعة رقم (١)بلوك (١٤٠٥١) بالحي السادس لاستغلال البدروم مخزن.

غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي بالقطعه رقم (٤) بلوك (١٤٠٤٦) بالحي السادس لاستغلال البدروم مخزن.



*غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي بالقطعه رقم (٤)بلوك (١٤٠٦٤)بالحي السادس لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي بالقطعه رقم (١٦)بلوك (١٤٠٥٦)بالحي السادس لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي بالقطعه رقم (١٣)بلوك (١٤٠٥٣)بالحي السادس لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي بالقطعه رقم (٢٧)بلوك (١٤٠٥١)بالحي السادس لاستغلال البدروم مخزن.



غلق وتشميع محلات بالحي التاسع



*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٩)بلوك (١٨٠٠١) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن قطع غيار دراجات.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٠)بلوك (١٨٠٠١)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مغسلة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٨)بلوك (١٨٠٠١)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٢)بلوك (١٨٠٠١)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن والدور الارضي مقر شركة.



*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٦)بلوك (١٨٠٥٧)بالحي التاسع لاستغلال وحدتين بالدور الارضي كمقر شركة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٩)بلوك (١٨٠١٠)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مطبخ وتجهيز ماكولات.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٨)بلوك (١٨٠١٣)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن قطع غيار بامب ومواتير مياه.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٤)بلوك (١٨٠١٤)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن اقمشة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٥)بلوك (١٨٠٠٦)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٠)بلوك (١٨٠٠٧)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن بلاستيك.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣)بلوك (١٨٠١٧)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن ادوات سباكه.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٣)بلوك (١٨٠١٠)بالحي التاسع لاستغلال الدور الارضي مكاتب إدارية.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٦)بلوك (١٨٠٦٧)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن كمبيوتر.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٩)بلوك (١٨٠٧٧)بالحي التاسع لاستغلال الدور الارضي مكتب قطع غيار للسيارات.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٨)بلوك (١٨٠٥٩)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣&٤)بلوك (١٨٠٦٣)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن كاوتش.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٣)بلوك (١٨٠٧٨)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٨)بلوك (١٨٠٧٦)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن اقمشة وفوم.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٢٣)بلوك (١٨٠٧٨)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن بلاستيك.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣)بلوك (١٨٠٧٩)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٨)بلوك (١٨٠٥٧)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٢٦)بلوك (١٨٠٦٧)بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن اخشاب.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٦)بلوك (١٨٠٧٠)بالحي التاسع لاستغلال الدور الارضي مكاتب ادارية لشركة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣)بلوك (١٨٠٧٣)بالحي التاسع لاستغلال البدروم ورشة نجارة.



9 قرارات غلق وتشميع بالحي الاول ومنطقة التبة



*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٥)محلية(٦ج)بالحي الاول لاستغلال البدروم مخزن مواد غذائيّة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (١٥)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مخزن ثلاجات بمنطقة التبة بالحي الاول

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٢٥)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مكتب عقارات.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣٤)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مخزن اجهزة كهربائيّة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣٥)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مخزن مهمات مستعملة نجارة وسباكة.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٤١)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مخزن مواد قابلة للاشتعال.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٦٣)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مخزن نجارة وموبيليا.

*غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٧٩)بلوك (٢٩٠٠٠) بمنطقة التبة بالحي الاول لاستغلال البدروم مكتب تصدير واستيراد.

واشار رئيس الجهاز إلي أن تعتبر هذه الانشطة مخالفة للغرض المخصص من اجله القطع والوحدات ومخالفة لشروط التراخيص وايضا قانون الاسكان الاجتماعي .