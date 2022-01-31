لوجود مخالفات.. استبعاد رئيس لجنة امتحانات بقنا وإحالته للتحقيقات

قرر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إحالة رئيس لجنة امتحانات إلى التحقيق، وكان وكيل الوزارة أثناء متابعته الميدانية لسير الامتحانات في يومها الثالث، وخلال تفقده عددًا من اللجان تلاحظ وجود بعض المخالفات في إداريات إحدى اللجان، وبناء عليه تقرر إحالة رئيس اللجنة للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم واستبعاده لمخالفته التعليمات الوزارية .

وكان وكيل الوزارة قد اطمأن على انتظام سير الامتحانات في جولة ميدانية، صباح اليوم، ومستوى الامتحان والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان حيث يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية اليوم امتحان مادة الهندسة واللغة الأجنبية الثانية للمدارس الرسمية للغات.

‎وشدد وكيل الوزارة خلال الجولة على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان، وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، وذلك حفاظًا على سلامة كل من الطلاب والمعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت 29 من يناير وتستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي.