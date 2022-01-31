الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لوجود مخالفات.. استبعاد رئيس لجنة امتحانات بقنا وإحالته للتحقيقات

الدكتور صبري خالد
الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم

قرر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إحالة رئيس لجنة امتحانات إلى التحقيق، وكان وكيل الوزارة أثناء متابعته الميدانية لسير الامتحانات في يومها الثالث، وخلال تفقده عددًا من اللجان تلاحظ وجود بعض المخالفات في إداريات إحدى اللجان، وبناء عليه تقرر إحالة رئيس اللجنة للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم واستبعاده لمخالفته التعليمات الوزارية .

 وكان وكيل الوزارة قد اطمأن على انتظام سير الامتحانات في جولة ميدانية، صباح اليوم، ومستوى الامتحان والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان حيث يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية اليوم امتحان مادة الهندسة واللغة الأجنبية الثانية للمدارس الرسمية للغات.

‎وشدد وكيل الوزارة خلال الجولة على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان، وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، وذلك حفاظًا على سلامة كل من الطلاب والمعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت 29 من يناير وتستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي.

امتحانات عقد اجراءات بيان مستوى عمل عرف قنا الابتدائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية

أول رد من تعليم الجيزة علي صعوبة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

استعدادات بعثة الأهلي للسفر إلى أبو ظبي

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟