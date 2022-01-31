الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة أممية: الحل سياسي هو المناسب للأزمة الليبية

ليبيا
ليبيا

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن الحل سياسي هو الحل المناسب للأزمة الليبية، وأن الحل العسكري تم تجريبه وكان فاشلا، لذا فإن الحل هو إيجاد تسوية سياسية شاملة ، وأن تتم هذه التسوية عن طريق صناديق الاقتراع.


وأشارت ويليامز - في تصريح اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية " وال"- إلى أنه في ليبيا هناك سرعة تحول للعاملين السياسيين الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من عناصر بنّاءة إلى معرقلين، عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو مصالح مؤسساتهم منتهية الصلاحية ومهددة، موضحة أنه حان الوقت للانتخابات أن تعقد في الموعد المحدد لها ، وأنه يجب على جميع المؤسسات أن تتحرك بذكاء إلى الأمام لوضع العملية الانتخابية في مسارها الصحيح حتى يتأكد الليبيون من أنها انتخابات ذات مصداقية.


وأكدت أن ملف الانتخابات عاد للبرلمان الذي شكل لجنة لوضع خارطة طريق هدفها وضع العملية في مسارها، معربة عن ارتياحها لما حققته "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" وخطواتها الشجاعة بجلوس من كانوا يتحاربون سابقا على طاولة حوار سلمي، وهو ما جعل النقاش حول الحرب يتغير إلى نقاش حول تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية.

طرابلس الامم المتحدة الأزمة الليبية ليبيا

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وائل لطفي

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