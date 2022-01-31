حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه جارٍ تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مشيرًا إلى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (كوم حماده - رشيد - حوش عيسى - المحمودية) عن إزالة 25 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 6803 م٢ عبارة عن: تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمساحة 3838 متر بكوم حماده،و تنفيذ عدد 5 حالات ازالة على مساحة 1984 م ( 3 حالات هندسه الرى و حالتين تشوين بأرض زراعيه برشيد.

كما تم تنفيذ عدد 3 حالات إزالة في المهد بالتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 744 م٢ بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر معدة للبناء وشدة خشبية إزالة 7 حالات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار بمساحة 237 م٢ ولاية حماية النيل بالمحمودية.

فيما أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - وادي النطرون - كوم حماده - ايتاي البارود - رشيد - المحمودية - حوش عيسى"عن إزالة 27 حالات تعدي بإجمالي مساحة بلغت 4782 م٢ عبارة عن: إزالة 4 حالات تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1326 م٢ بالدلنجات،و إزالة حالة تعدي فى المهد بمساحة 1000 م عبارة عن سياج من الجريد بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون

كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة بمساحة 800 م أملاك الهيئه العامه للطرق والكبارى بكوم حماده، إزالة حالتي بناء مخالف بمساحة 560 م بقرية صفط الحرية بايتاي البارود.

ونفذت الحملة عدد 4 قرارات إزالة علي حرم الري على مساحة 504 م٢ لقرية ادفينا برشيد، وازالة عدد 10 حالات تعدي بمساحة 344 م٢ بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأسوار، وإزالة حالتي تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 248 م٢ بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر معدة للبناء.